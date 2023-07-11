الدفاع المدني ينقذ شخصين عالقين في العقبة

الوكيل الاخباري - استطاعت كوادر الدفاع المدني المختصة ، إنقاذ شخصين محاصرين على مقطع صخري بمحافظة العقبة بالرغم من التضاريس الصعبة للمنطقة وابتعادها مسافة 6 كلم عن الطريق العام.



وقال مدير دفاع مدني العقبة المقدم حمود الرواجفة ، إنه ورد بلاغ مساء أمس بوجود شخصين عالقين في منطقة جبلية بالقرب من المنطقة الخامسة خلال ممارستهما رياضة التسلق، حيث تم على الفور توجه فرق البحث والإنقاذ المختصة وباسناد من شرطة العقبة الى الموقع حيث تم تحرير الشخصين وتقديم الاسعافات الأولية وايصالهما الى بر الأمان وهما بصحة جيدة .

اضافة اعلان