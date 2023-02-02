الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة والرؤية الافقية في رأس النقب 50 متراً

الوكيل الإخباري -

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أكدت إدارة الدوريات الخارجية، أن كافة الطرق الخارجية في المملكة سالكة، وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة.وقال الملازم أنس الخالدي مندوب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن هناك حركة سير نشطة ما بين المحافظات وباتجاه عمان، فيما شهدت مناطق تساقط للامطار ضمن اختصاص الشمال كما يلي: ( محطة سد وادي العرب، سيل جرش، أبو عبيدة، طريق اربد - المفرق - الأشقف، شبيكة، محطة سهل الدبة) .ضمن اختصاص الوسط ( محطة شويعر وزميلة وسواقة، طريق المطار، ناعور والعدسية، أتوستراد المفرق - الحرة)ضمن اختصاص الجنوب تشكل للضباب في محطة رأس النقب ومدى الرؤية الافقية 50 متراً، ولا عوائق تذكر .وأكد الخالدي على أن جميع الطرق الشرقية والجنوبية وامتداد الطريق الصحراوي حتى العقبة والمناطق الشمالية، جميعها سالكة ولا عوائق تذكر .وحذر من الأحوال الجوية غير مستقرة، وضرورة توخي السائقين أقصى درجات الحيطة والحذر.