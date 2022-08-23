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الثلاثاء، 23-08-2022 09:56 ص

الدوريات الخارجية: طرق تشهد كثافة ونشاط مروري صباح اليوم - أسماء

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الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن عدد من الطرق الخارجية في المملكة تشهد نشاطاً مرورياً ملحوظاً وكثافة مرورية منذ صباح اليوم الثلاثاء، أبرزها ( طريق إربد - عمان، طريق الزرقاء - عمان، طريق المفرق - الزرقاء، طريق شارع الـ 100، الطريق الصحراوي، طريق العدسية - ناعور باتجاه الاغوار).

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وبيّن العتوم، خلال التقرير المروري، أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي عوائق عليها، منوهاً إلى أن الدوريات مُنتشرة بكل هذه الطرق.


وأضاف أنه تم أمس الإثنين، على الطريق الصحراوي (منطقة القطرانة) التعامل مع عدة بلاغات بشأن الأحوال الجوية المُغبرة وتدني مدى الرؤيا الأفقية لمسافة لا تتجاوز 50 متراً، منوهاً إلى أن كوادر الإدارة كانت بالموقع للدلالة والإرشاد، ولم تقع أي حوادث على الإطلاق.


وقال العتوم إنه تم أمس، على الطريق الصحراوي، التعامل مع حادث تدهور تريلا، كانت مُحملة بمادة الكرتون، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الطريق واغلاق حركة السير، وتم عمل تحويل لحركة السير لحين رفع العوائق بعد ساعة. 

 

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، التي ابرزها السرعات العالية والتجاوز الخاطئ. 

 




 

 


 

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