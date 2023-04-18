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الثلاثاء، 18-04-2023 09:35 ص

الدوريات الخارجية: 11 إصابة بـ 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع 4 حوادث مرورية، خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي نتج عنه 3 إصابات وتم اسعافهم إلى مستشفى المدينة الطبية ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث اشتعال نيران  لإحدى المركبات على طريق العدسية ناعور نتيجة فقدان السائق  السيطرة على المركبة واصطدامها بالكندرين وتم اسعاف السائق  إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

وبين أنه كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور لمركبة بداخلها عائلة نتج عنه 4 إصابات بعد محطة اللجون الأمنية بـ 3 كم تم اسعافهم باتجاه المستشفى العسكري.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم تريلا مع مركبة في دير علا نتج عنه 3 إصابات وتم اسعافهم إلى مستشفى الأميرة ايمان .

 




 

 


 

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