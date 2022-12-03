الديمقراطي الاجتماعي يدعو إلى زيادة مشاركة ذوي الإعاقة في برامج التنمية

الوكيل الإخباري - دعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج التنمية، ولا سيما السياسية منها.

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وقال الحزب، إن هذا اليوم يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة والوعي بإدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال التعرف وتشخيص أنواع الإعاقات، ولا سيما الإعاقة البدنية، وما يتفرع عنها من إعاقات الشلل أو بتر أحد الأطراف، أو فقدان البصر أو النطق والسمع.



وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة وضعت أهدافا خاصة وواضحة للاحتفال بهذا اليوم، تركز على ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركة فعالة وكاملة غير منقوصة، وأيضا في الخطط والبرامج التنموية من خلال برنامج العمل العالمي، والتوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحية، وتوعية المعاقين وأسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تمنح لهم مجانا من أجل تيسير حياتهم المعيشية.



وركز البيان على أهمية التوعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحاء والمعاقين مهما اختلفت احتياجاتهم أو أماكن سكنهم، وإشراك جميع فئات المجتمع، ومنهم ذوو التحديات الخاصة، وتشجيعهم على الانخراط في الحياة الحزبية والسياسية، وتعريفهم بواجباتهم تجاه أنفسهم ووطنهم بوصفهم شريحة اجتماعية مهمة في تحقيق التنمية المستدامة.