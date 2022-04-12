الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

ولي العهد يزور إدارة البحث الجنائي

الأوبئة: 85% من إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا تعود لمتحور أوميكرون

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

الأمانة: إزالة 779 بسطة عشوائية منذ بداية رمضان

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

الثلاثاء، 12-04-2022 04:46 م

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

الملك-1


الوكيل الإخباري - يعلن الديوان الملكي الهاشمي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر نيسان عام 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

اضافة اعلان


وسيقضي صاحب الجلالة الهاشمية، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته، سالما معافى.


ويتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ونائب جلالة الملك، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حفظه الله، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة جلالته، ويدعو الله العلي القدير أن يمتع جلالة الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
277585565_350277327144089_7265081136859426902_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في المحافظات اليوم الثلاثاء

1649767431532

بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم تواصل فعالياتها في إربد

M63A1569

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

1649771541764

جولات رقابية على الأسواق وتحرير مخالفات في الرصيفة

مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون

الأشغال: فريق للوقوف على تحديات تأخير تشغيل مستشفى الإيمان

0L5A0210

معهد التدريب المهني في الطفيلة يطلق مبادرة توعوية

أخبار متعلقة
0L5A0349

الخصاونة: أوامر الدفاع حافظت على 100 ألف وظيفة

WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM

الخلايلة: 30 دينارا للأسر العفيفة في رمضان

0L5A2245

كريشان: الوزارات ليست مزارع للوزراء

WhatsApp Image 2022-03-14 at 10.52.01 AM

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

900x450_uploads,2020,05,17,4f4df3266e

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

0L5A0225

الجمارك تطلق خدمة براءة الذمة للطلاب العرب والأجانب الكترونياً