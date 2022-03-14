الجمارك تطلق خدمة براءة الذمة للطلاب العرب والأجانب الكترونياً

الوكيل الإخباري -

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أعلنت دائرة الجمارك أنه اعتبارًا من الأول من نيسان سيتم الإعلان عن خدمة إلكترونية جديدة عبر منصتها الإلكترونية تتعلق في مجال براءة الذمة للطلاب العرب والأجانب.وبينت الدائرة انه تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لدى الطالب دون الحاجة الى الحضور شخصياً ضمانًا لاستمرارية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الجمارك.وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة أن الدائرة مستمرة بالتحديث والتطوير والاستخدام الأمثل لكافة الخدمات الإلكترونية وأتمتة جميع إجراءاتها و إلغاء المعاملات الورقية للتسهيل والتبسيط على متلقي الخدمة وأن موقع الجمارك الإلكتروني يحتوي على العديد من الخدمات الهامة التي تفيد قطاعات المتعاملين معها من أي مكان في العالم.وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً على الطلاب العرب والأجانب لتمكينهم من التقدم بطلبهم لإستكمال اجراءات التخرج من الجامعة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني بالدخول على الرابط التالي: https://service.customs.gov.jo/student