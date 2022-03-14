الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

أسعار الذهب محليا

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

ارتفاع بالأسعار و أجور منخفضة .. مطالبات برفع رواتب العمال

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

الإثنين، 14-03-2022 09:27 ص

الجمارك تطلق خدمة براءة الذمة للطلاب العرب والأجانب الكترونياً

0L5A0225


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك أنه اعتبارًا من الأول من نيسان سيتم الإعلان عن خدمة إلكترونية جديدة عبر منصتها الإلكترونية تتعلق في مجال براءة الذمة للطلاب العرب والأجانب.اضافة اعلان


وبينت الدائرة انه تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لدى الطالب دون الحاجة الى الحضور شخصياً ضمانًا لاستمرارية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الجمارك.

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة أن الدائرة مستمرة بالتحديث والتطوير والاستخدام الأمثل لكافة الخدمات الإلكترونية وأتمتة جميع إجراءاتها و إلغاء المعاملات الورقية للتسهيل والتبسيط على متلقي الخدمة وأن موقع الجمارك الإلكتروني يحتوي على العديد من الخدمات الهامة التي تفيد قطاعات المتعاملين معها من أي مكان في العالم.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً على الطلاب العرب والأجانب لتمكينهم من التقدم بطلبهم لإستكمال اجراءات التخرج من الجامعة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني بالدخول على الرابط التالي: https://service.customs.gov.jo/student

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
مركز التوثيق الملكي

التوثيق الملكي يصدر كتاب قضايا الحدود الأردنية العربية

8091e563-b428-46c5-98e8-447f02abba5d

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

0L5A2997 - Copy

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

dfa2fb56-1aef-4961-a311-ff03fcf6507c

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

0L5A0349

الخصاونة: أوامر الدفاع حافظت على 100 ألف وظيفة

WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM

الخلايلة: 30 دينارا للأسر العفيفة في رمضان

أخبار متعلقة
image

البلقاء التطبيقية: اعتماد كافة المؤهلات العلمية لأعضاء الهيئة الإدارية

ce742754-f0b1-47c9-82b4-58dd704c52d3

إنقاذ 6 سياح تعرض زورقهم لعطل في العقبة

99fa56d9-86a4455ba3f7c6bd559c2ea63dd83fcb

وفاة شخص سقط عن جسر عبدون

173-182803-gardening-therapy-health-heal-mental-emotional_700x400

الوطني للبحوث يختتم دورة متقدمة للمهندسين الزراعيين

M63A9462

توجه حكومي لاتخاذ قرارات جديدة بناءً على الوضع الوبائي

ففففف

الخارجية: 400 أردني في أوكرانيا سجلوا على رابط البيانات والتواصل