كريشان: الوزارات ليست مزارع للوزراء

الوكيل الإخباري - رفض نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان استخدام مصطلح مزرعة.

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وقال كريشان، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على وصف النائب علي الطراونة لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنها مزرعة للوزير، إنه لا يوجد عند أي وزير مزرعة، وإنما نحن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف أنه على النائب توجيه سؤال نيابي إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء عبر القنوات الدستورية للحصول على إجابات حول استفساراته.

وكان النائب علي الطراونة تحدث خلال مداخلته عن نظام السلك الدبلوماسي رقم 68 لعام 1993 والذي يحتوي على مخالفات جسيمة للمبادئ في الدستور وذلك بسبب تعديله بشكل غير مدروس من قبل الوزير بحسب تعبيره.

وأشار الطراونة إلى أن النظام ألحق الضرر بالموظفين في السلك الدبلوماسي حيث تشمل التعديلات المقترحة زيادة العقوبات وتسهيل إحالة الموظفين على الاستيداع وفقا لرغبة الوزير وتوسيع صلاحياته.

واعتبر النائب أن هدف الوزير من تعديل النظام إقالة عدد من الموظفين لتصفيتهم بحسابات شخصية وكأنها مزرعة تعود له.

وقال إنه تم حجب مسودة النظام عن موقع ديوان الرأي والتشريع ليتم نشره أسوة بالمسودات الأخرى، ويتم التعامل معه بسرية، لافتا إلى أن إحدى المستشارات في ديوان التشريع تعمل على تمريره بالسر رغم الأخطاء لأن وزير الخارجية وعدها بمنصب يليق فيها.



