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الإثنين، 14-03-2022 12:00 م

الخلايلة: 30 دينارا للأسر العفيفة في رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم، الاثنين، عن إطلاق حملة 6 آلاف كوبون تسوق، بقيمة 30 دينار للكوبون، مقدمة لـ 6 آلاف أسرة مستفيدة من صندوق الزكاة خلال شهر رمضان، بإجمالي مبلغ 180 ألف دينار، تصرف من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، في مختلف مناطق المملكة.

وكشف الخلايلة عن تقديم عيدية نقدية قيمتها 30 دينار لكافة الأسر العفيفة، بالإضافة إلى الأيتام، ممن يتقاضون رواتب شهرية، وستودع في حساباتهم في البنوك، إضافة لرواتبهم الشهرية، كما وسيتم السداد عن 100 غارمة من الغرامات من خلال صندوق الزكاة في الشهر الفضيل.

وأشار الخلايلة خلال إطلاق خطة صندوق الزكاة في لشهر رمضان، إلى أن الصندوق سيتكفل بتوزيع 40 ألف طرد تمويني على الأسر الفقير في الشهر الفضيل، من خلال لجان الزكاة وذلك من التبرعات العينية التي ترد الصندوق، أو من حساب لجنة الزكاة.

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وبين أنه سيتم تسليم أول منزل "سكن كريم" ضمن برنامج مساكن الأسر العفيفة، بكلفة بلغت 19 ألف دينار أردني، في منطقة فاع في محافظة المفرق، وترميم وصيانة 8 منازل لأسر عفيفة في مناطق مختلفة من المملكة، بإجمالي مبلغ 35 ألف دينار إلى جانب تسليم 25 مشروع تأهيلي "إنتاج حيواني / تربية الأغنام" بكلفة 65 ألف دينار أردني، في شتى محافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك.


ويعمل الصندوق على إقامة حفل للأيتام المنتفعين من الصندوق، بمناسبة يوم اليتيم، والذي يصادف يوم 15 من رمضان، يتخلله توزيع الهدايا النقدية والعينية عليهم، في كافة محافظات المملكة.


 




 

 


 

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