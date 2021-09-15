مستشفى الجامعة يحتفل باليوم العالمي للتوعية بسرطان الغدد اللمفاوية

الوكيل الاخباري - شارك مستشفى الجامعة الأردنية العالم، اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية.



وقال اختصاصي الدم والأورام في المستشفى، الدكتور فراس فرارجة، في بيان للجامعة، إنّ الغُدد الليمفاوية تُعد من أهم الغدد التي توجد في الجسم، والتي تلعب دوراً حيويّاً في قُدرة الجسم على مُحاربة الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الأمراض الأخرى، حيث يتألف النظام الليمفاوي من شبكة من الأعضاء والأوعية والغدد الليمفاوية التي تتواجد في جميع أنحاء الجسم.

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