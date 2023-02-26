الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

حالة الطقس المتوقعة ليومي الاثنين والثلاثاء

الصفدي: اجتماع العقبة أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلـي

الرئيس الأمريكي يشكر الملك على عقد اجتماع العقبة

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية إربد الجامعية

شاهد : فيديو صادم لكلب ينهش جسد طفلة بالاردن - فيديو

مدير الأمن العام يبحث مع السفير الألماني التعاون الشرطي

نحو 100 مصاب بعد إضرام مستوطنين النار بمنازل في حوارة جنوب نابلس

الامن العام : وفاة شاب بحادث تصادم في البلقاء

لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

الأحد، 26-02-2023 10:42 م

الرئيس الأمريكي يشكر الملك على عقد اجتماع العقبة

2


الوكيل الاخباري -  أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ترحيب البيت الأبيض بالاجتماع، الذي عقد اليوم في العقبة، بين كبار المسؤولين في الأردن، والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل، ومصر، والولايات المتحدة.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أشار سوليفان إلى أن هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات، أسفر عنه بيان العقبة، مع التزامات من قبل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف، كما أكد الجانبان التزامهما بالاتفاقات السابقة بينهما كافة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

وأضاف “نحن ندرك أن هذا الاجتماع كان نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”، مبينا أن التنفيذ سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

الصفدي: اجتماع العقبة أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات

1

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية إربد الجامعية

1

مدير الأمن العام يبحث مع السفير الألماني التعاون الشرطي

الدفاع المدني مع لوغو

الامن العام : وفاة شاب بحادث تصادم في البلقاء

1

شاهد : فيديو صادم لكلب ينهش جسد طفلة بالاردن - فيديو

2202317134634443080844

لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

أخبار متعلقة
5f5b7473-الملك

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

2 (1)

الملكة تلتقي السيدة الأولى للولايات المتحدة في واشنطن