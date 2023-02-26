الرئيس الأمريكي يشكر الملك على عقد اجتماع العقبة

الوكيل الاخباري - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ترحيب البيت الأبيض بالاجتماع، الذي عقد اليوم في العقبة، بين كبار المسؤولين في الأردن، والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل، ومصر، والولايات المتحدة.



وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أشار سوليفان إلى أن هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات، أسفر عنه بيان العقبة، مع التزامات من قبل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف، كما أكد الجانبان التزامهما بالاتفاقات السابقة بينهما كافة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.



وأضاف “نحن ندرك أن هذا الاجتماع كان نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”، مبينا أن التنفيذ سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

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