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الخميس، 01-06-2023 08:12 م

الرئيس الأميركي وزوجته يهنئان بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، الخميس، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وقالت جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، في فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على توتير وإلى جانبها زوجها بايدن: "ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدأن حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة".

في حين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا ولي العهد: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم".

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