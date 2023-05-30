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حضور دولي رسمي لحفل زفاف ولي العهد

الثلاثاء، 30-05-2023 05:00 م

حضور دولي رسمي لحفل زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف، الذي يقام في الأول من حزيران.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.

كما أعلن الموقع الملكي النرويجي، أن الأمير هاكون ولي العهد النرويج سيحضر حفل الزفاف.

اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلن عن حضور زفاف سمو ولي العهد برفقة زوجته، معربا عن سعادته بهذه المناسبة وذلك في بيان صدر عن السفارة البريطانية في عمان.

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