مضارب بني هاشم تستقبل ضيوفها في حفل "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد



الوكيل الاخباري - بدأت مضارب بني هاشم باستقبال المدعوين لحضور حفل "القرا" بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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ووصل الأردنيون من مختلف الأصول والمنابت ومختلف مناطق المملكة إلى مضارب بني هاشم في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين.



وكان في مقدمة المستقبلين سمو الأمير هاشم بن الحسين الذي يرتدي الزي العربي التقليدي، ويليه سمو الأمير راشد بن الحسن وعدد من أمراء العائلة المالكة الهاشمين وعدد من المسؤولين في الديوان الملكي من المدنيين والعسكريين.