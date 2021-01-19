الرحامنة: 1.447 مليار دينار التحصيلات الجمركية العام الماضي

الوكيل الاخباري - قال مدير دائرة الجمارك، الدكتور عبد المجيد الرحامنة، إن إجمالي تحصيلات الدائرة العام الماضي، بلغت 1.447 مليار دينار.

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وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدائرة لعام 2021، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تحصيل الرسوم على ما نسبته 11.2 بالمئة فقط من مستوردات المملكة العام الماضي، موضحاً أن ما قيمته 9.2 مليار دينار من المستوردات العام الماضي كانت معفاة بموجب قوانين الاستثمار واتفاقيات التجارة الموقعة بين الأردن مع التكتلات الاقتصادية العربية والأجنبية.



وحول تقديرات مشروع الموازنة بزيادة الإيرادات الجمركية العام الحالي، أوضح الرحامنة أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات بنمو الاستيراد الكلي العام الحالي، إضافة إلى أن هناك رقابة عالية وأتمتة كاملة مطبقة في الدائرة، موضحاً أن هناك أيضاً قرارات مرتقبة بتخفيض الإعفاءات الممنوحة على المستوردات وجعلها بالحدود الدنيا، الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على مستوى إيرادات الحكومة.



وفيما يخص الشرائح الجمركية، بين الدكتور الرحامنة أن عدد الشرائح الجمركية الحالية 17 شريحة وهناك دراسة جادة منصبة لتخفيض عدد هذه الشرائح إلى 4 شرائح.



وحول الوفر في استخدام الطاقة المتجددة، أوضح الرحامنة أن الدائرة استطاعت توفير 680 ألف دينار من خلال استخدام الطاقة البديلة.



--(بترا)

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