الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي

الوكيل الاخباري -

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ناقش الفريق الاقتصادي خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية واثر جائحة كورونا على هذه القطاعات.واستمع الفريق الاقتصادي الى ايجاز قدمه رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني حول خطط وبرامج الهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص العمل للأردنيين، لافتا الى وجود مصفوفة مشاريع وفرص استثمارية سيتم الترويج لها داخليا وخارجيا.واكد الفريق الاقتصادي أهمية ايجاد الآليات اللازمة للتعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجه بعض الاستثمارات والعمل على ايجاد حلول بما يساعد على استمرارها والانتهاء منها.واشار رئيس هيئة الاستثمار بهذا الصدد، الى أن الهيئة اوجدت مديرية متخصصة لمتابعة شؤون الاستثمار والعمل على حل اية مشكلات تواجه المستثمرين.