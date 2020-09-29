الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن فرض حظر التجوّل الشامل في مناطق جديدة - اسماء

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

الجامعة العربية تنعى أمير الكويت

تعطل منصة نتائج القبول الموحد

الفايز ينعى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي

أكثر من 10 آلاف إصابة إجمالية بكورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 820 اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11




الثلاثاء، 29-09-2020 06:16 م

الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي

9202023175942222399593


الوكيل الاخباري - ناقش الفريق الاقتصادي خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية واثر جائحة كورونا على هذه القطاعات.
اضافة اعلان

واستمع الفريق الاقتصادي الى ايجاز قدمه رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني حول خطط وبرامج الهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص العمل للأردنيين، لافتا الى وجود مصفوفة مشاريع وفرص استثمارية سيتم الترويج لها داخليا وخارجيا.

واكد الفريق الاقتصادي أهمية ايجاد الآليات اللازمة للتعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجه بعض الاستثمارات والعمل على ايجاد حلول بما يساعد على استمرارها والانتهاء منها.

واشار رئيس هيئة الاستثمار بهذا الصدد، الى أن الهيئة اوجدت مديرية متخصصة لمتابعة شؤون الاستثمار والعمل على حل اية مشكلات تواجه المستثمرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202029182341497235333

تعطل منصة نتائج القبول الموحد

rr

الفايز ينعى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

9202029876861878344

إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

وزارة التربية والتعليم

اصابة 19 معلماً ومعلمة و5 طلاب بكورونا - اسماء المدارس

6666

الرزاز يعلن حالة الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام

4

الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد 40 يوماً

أخبار متعلقة
حجججج

افتتاح اعمال الدورة 24 للجنة الطفولة العربية برئاسة الاردن

8202030175530772261721

الاعلان عن اول اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

عزل

عزل 19 بناية في عمان

وزير-العمل-1

السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل

قطا

صناعة الأردن : قطاع الألبسة ملتزم بالاتفاقيات الدولية

8202029183814351404274

بيان صادر عن وزارة الصحة حول كورونا