الرصيفة : جولات رقابية على الاسواق واتلاف كميات من الدواجن

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الخميس جولات رقابية واسعة خصصت للمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.



وضمت اللجنة مندوبين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارة الملكية لحماية البيئة والبلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة برئاسة مساعد متصرف لواء الرصيفة احمد القلاب ، حيث تم إتلاف كميات كبيرة من الدواجن في بعض المطاعم لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتحرير المخالفات حسب القانون للمخالفين.



وشدد متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان على ضرورة التقيد بمتطلبات الصحة العامة للغذاء، مؤكداً أن صحة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين هو من اولويات لجان الرقابة.

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