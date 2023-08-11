الرصيفة :حملة واسعة لإزالة الاعتداءات على الطريق والبسطات

الوكيل الاخباري- نفذت لجنة السلامة العامة لمتصرفية لواء الرصيفة وبمرافقة الأجهزة الأمنية وكوادر بلدية الرصيفة اليوم الخميس حملة واسعة لإزالة البسطات واعتداءات المحلات التجارية على الطريق العام وأرصفة المشاة ضمن منطقة الحي الشمالي وبوابة حي الرشيد, حيث قامت بضبط الاعتداءات وتصويبها وإزالة البسطات المخالفة.

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وقال مساعد متصرف الرصيفة احمد القلاب، إن اللجنة بدأت عملها قبل أيام وفي عدة مناطق وتواصل اليوم أعمالها لضبط المخالفات وتصويبها، مشيراً أن هدف اللجنة التوعية بخطورة الاعتداء على الطريق العام وأرصفة المشاة وما تشكله البسطات المخالفة من خطورة على السلامة العامة سواء لسائقي المركبات أو للمشاة، داعيا المواطنين للالتزام بالتعليمات.