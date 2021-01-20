الرمثا: تلقي 1750 شخصا لمطعوم كورونا

الوكيل الاخباري -

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قالت مديرة صحة لواء الرمثا الدكتورة اخلاص السعد إن نحو 1750 مراجعا تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي ومركز صحي الرمثا الشامل منذ بدء حملة التطعيم الأربعاء الماضي.وأضافت الدكتورة السعد لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، أن مستشفى الملك المؤسس ومركز صحي الرمثا الشامل المعتمدين لتقديم المطعوم، شهدا إقبالا من قبل المراجعين، مؤكدة أهمية تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، وخاصة كبار السن والكوادر الطبية للوقاية من انتشار الوباء، داعية الجميع إلى أخذ المطعوم والتسجيل بالمنصة لأنه أفضل وسيلة للوقاية من الفيروس.