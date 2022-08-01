الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 01-08-2022 09:35 م

الرمثا : محاضرة توعوية عن حوادث الغرق وكيفية الوقاية منها

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الوكيل الاخباري - نظم نادي ألق الصيفي الرابع لليافعين اليوم الاثنين محاضرة توعوية عن حوادث الغرق وسبل الوقاية منها حاضر فيها الغطاس أزهر النبهان من مركز دفاع مدني سهل حوران.

وأكد النبهان أهمية تعلم رياضة السباحة وقواعدها قبل النزول إلى الماء، محذرا من مخاطر الاقتراب من البرك الزراعية والسدود ذات الأعماق البعيدة، والتي يغرق سنويا فيها العديد من الشباب والأطفال.

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