الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 10:34 ص

الرويشد: إزالة الاتربة عن طريق بغداد الدولي

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الوكيل الإخباري- قامت كوادر مديرية اشغال المفرق، بإزالة الاتربة المتراكمة على طريق بغداد الدولي في المنطقة الممتدة داخل لواء الرويشد.

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وقال مدير الاشغال المهندس ايمن السعايدة، اليوم الاربعاء، ان العاصفة الترابية التي تعرض لها لواء الرويشد امس الثلاثاء، واستمرت حتى ساعات الليل، ساهمت بتراكم كميات كبيرة من الاتربة على الطريق الرئيسي، ما ادى الى اختفاء معالم الطريق واعاقة حركة سير المركبات.


واضاف ان كوادر وآليات المديرية عملت الى ازالة الاتربة وبالتالي استئناف حركة السير بشكل طبيعي.


ودعا السعايدة مستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر خلال استخدام الطريق، لاسيما وان لواء الرويشد يشهد عواصف رملية وترابية بين الحين والاخر تؤثر سلبا على حركة السير وتدني مدى الرؤية الافقية.


 




 

 


 

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