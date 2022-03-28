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الإثنين، 28-03-2022 11:11 ص

الزراعة: اتفاق مع مربي الأبقار للتراجع عن رفع أسعار الحليب

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات على أهمية التعاون والتشاركية خلال الظروف والتغيرات التي تعصف بالعالم والمنطقة وأثرها على كلف الإنتاج والتعامل مع المستهلك كخط أحمر وعدم المساس بالأسعار والكميات خلال الشهر الفضيل.

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وأضاف حنيفات، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس وأعضاء جمعية مربي الأبقار والجمعيات المختصة، أن الوزارة تقدر حالة التغير في كلف الإنتاج مع تأكيده على أن الحكومة منفتحة على كافة القطاعات ضمن المسؤولية الوطنية التي تضمن تحقيق التوازن لمكونات المعادلة الزراعية دون استغلال أو مغالاة أو احتكار.


وقال البيان الصادر عن وزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رؤساء جمعيات الأبقار في المملكة على التراجع عن تسعيرة بيع الحليب الطازج بـ ٥٥ قرشا/الكيلو بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف العالمي التزاما منهم بتخفيف الأعباء على المواطنين في شهر رمضان الفضيل.


وأشار إلى البدء بإعادة دراسة كلف الإنتاج خلال شهر رمضان الكريم واتخاذ الإجراءات التي تضمن تعزيز المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين سواء كان أسعار الشعير أو الأعلاف الأخرى.


من جانبه، ثمن ليث الحاج رئيس الجمعية وممثلي القطاع تعاون ومتابعة وزير الزراعة والتوجه نحو دراسة كلف الإنتاج والوقوف على واقع القطاع ضمن مظلة التوازن التي تخدم كافة الأطراف والقطاعات الزراعية.


 




 

 


 

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