الشبول يكشف طبيعة الإجراءات التخفيفية في رمضان

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن الإجراءات التخفيفية في شهر رمضان المبارك لن تكون متعلقة بالتباعد الاجتماعي وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة والسماح بـ100% من الحضور في الأماكن المغلقة أو المفتوحة.





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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة ستدفع بهذا الاتجاه بعد الانتهاء من الفعاليات الرمضانية التي ستتم إقامتها خلال الشهر المقبل وبالتزامن مع فصل الربيع على أن تتم مراجعة أثر الإجراءات التخفيفية التي دخلت حيز التنفيذ 1 آذار الجاري والوضع الوبائي.

وأضاف أن الحكومة تعمل الآن على إعداد أجندة لإقامة نشاطات احتفالية في فصل الربيع وشهر رمضان تتضمن فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية وتشمل كافة المحافظات.

وتابع أن الهدف من هذه النشاطات والفعاليات الاحتفال بالأجواء الرمضانية والأجواء الربيعية بعدما حدت جائحة كورونا من الاستمتاع بهذه الطقوس والفعاليات الدينية المرتبطة بشهر رمضان.

وأشار الشبول إلى أنه سيتم رصد مبالغ مالية لإقامة هذه الأنشطة في كل المحافظات على أن تشارك فيها جميع فئات المجتمع والقطاع الخاص.

وبيّن أنه سيتم اتخاذ إجراءات تخفيفية مرتبطة بهذه الأنشطة الاحتفالية تكفل تسهيل إقامتها حتى يتم ضبط التجمعات ضمن الضوابط والإجراءات الوقائية وخاصة في الأماكن المفتوحة.

وكان الوزير الشبول قال في وقت سابق إن الحكومة ستعلن قريبا عن إجراءات تخفيفية في شهر رمضان المبارك، يلمسها المواطن بشكل جلي وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا.



وأوضح أنه سيتم تنظيم لقاءات وفعاليات رياضية وثقافية واجتماعية عديدة على مستوى المحافظات خلال الشهر المبارك، إضافة إلى البازارات والأمسيات الرمضانية.



