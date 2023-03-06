الزراعة: تصويب معظم المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إنه تم تصويب معظم المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2018 حتى 2021.



وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، أن العمل جار على تصويب ما تبقى من مخالفات، مثمنا جهود ديوان المحاسبة بالإشارة إلى مواطن الخلل.



وأكد حرص الوزارة للمحافظة على المال العام، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 لم يُسجل أي مخالفة تذكر على وزارة الزراعة.

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