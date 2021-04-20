الزراعة تكشف تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الزراعة ، تقريرا مفصّلا حول التطوّرات في المملكة ، بشأن الجراد الصحراوي ، وفيما يلي التقرير كما وصل "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء :

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محافظة معان :- قامت ٥ فرق استكشاف برصد مواقع الجراد الصحراوي وتتبع مجموعات متقطعه ومتباعدة في منطقة الجفر وتمت إجراءات المكافحة ليلة أمس وفجر اليوم وقد تم إطلاق ٣ فرق استكشافية ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠



محافظة الكرك : - قامت ٨ فرق استكشافية بجولات وقد رصدت ٥ مواقع تحتوي على مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي وهي العينا وذات راس ونخل واللجون والقطرانة وتمت عمليات المكافحة وسيتم تحريك ٣ فرق اليوم وسيتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤



محافظة الزرقاء :- تم اطلاق ٩ فرق استكشاف رصدت وجود مجموعات متقطعه من الجراد الصحراوي في قاع العمري ومدينة الشرق والهاشمية والحلابات والمحمية المائية وقد تمت عمليات المكافحة وسيتم إطلاق ٣ فرق استكشاف اليوم وسيتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء ٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢



محافظة العقبة :- تم اطلاق فرقتين استكشاف وقد رصدت مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في فنيشر ورم والغال وشرق العقبة وقد تمت عمليات المكافحة ويتم تسيير ٣ فرق استكشافية اليوم وسيتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣



محافظة الطفيلة :- قامت ٣ فرق استكشافية بجولات ورصدت مجموعات من الجراد الصحراوي في شلالات مجهود والفحيلة الحسا و العالية وتمت إجراءات المكافحة وسيتم إطلاق ٣ فرق استكشافية اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة الطفيلة على ٠٧٧٢١٠١٧٦٩



محافظة العاصمة :- تم اطلاق ٥ فرق استكشافية ورصدت كميات من الجراد في الجيزة والموقر وتمت إجراءات المكافحة مساء أمس وفجر اليوم وسيتم إطلاق ٦ فرق استكشافية اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العاصمة على ٠٧٩٩٠٥٩٥٥١



محافظة المفرق :- تم اطلاق ٥ فرق استكشافية يوم أمس وتم رصد مجموعات من الجراد في ٤ مواقع متباعدة في الخالدية وتمت إجراءات المكافحة مساء أمس وفجر اليوم وسيتم إطلاق ١٠ فرق اليوم ويتم استقبال الاتصالات على الرقم ٠٧٧٩٤٢٦٤٦٦



محافظة البلقاء :- تم اطلاق ٥ فرق استكشافية رصدت كميات من الجراد في منطقة الصبيحي قضاء العارضة وتمت عمليات المكافحة وسيتم إطلاق ٣ فرق استكشاف اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٦٧٨١١١٩



- تؤكد الوزارة أن الأرقام التي اعتمدت للمحافظات هي لغايات التواصل من قبل المزارعين للابلاغ عن مواقع الجراد وتزويد المزارعين في المبيدات في حال عدم توفرها



- بقيت عمليات المكافحة حتى الساعة ٨ صباح اليوم وتم البدء في الإجراءات الاستكشافية منذ الساعة ١٠ صباح هذا اليوم



- وتشير المعلومات عن حركة الرياح عن احتمالية دخول مجموعات أو اسراب من الجراد إلى مناطق معان . العقبة . الازرق . الرويشد حيث يكون اتجاه الرياح (شمال ووسط المملكة /غربية ) أما جنوب المملكة (جنوبية غربية )



وتم استخدام المرشات المحملة على التركتورات وايضا المحملة على سيارات البيك أب وايضا استخدام المرشات المحولة من قبل الأفراد في المناطق الوعرة والاودية ويذكر أن الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل اي خطر على المزروعات وقد تمت إجراءات المكافحة جميعها خارج المدن والمناطق السكنية .



وكان هناك تناغم وشراكة كبيرة مع القوات المسلحة في كثير من المواقع والدفاع المدني (الأمن العام ) وأمانة عمان الكبرى والحكام الإداريين والبلديات في المناطق التي شهدت دخول ومرور للجراد وتنسيق تام ومباشر مع مركز الأمن وإدارة الأزمات وإذ تثمن الوزارة هذا الجهد الوطني التشاركي في التعامل مع هذه الآفة



وتعمل خطة الطوارئ حتى منتصف شهر حزيران ٦ / ٢٠٢١ وانخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي بأذن الله .



وأضاف البيان أن وزارة الزراعة تؤكد على الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الآفة من خلال معداتها وكوادرها وشركائها ونستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وأرقام مديريات الزراعة للإبلاغ في حال مشاهدة الجراد .



