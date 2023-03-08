الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الموز وفتح باب الاستيراد

الوكيل الإخباري -

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قال مساعد الأمين للتسويق والجودة في وزارة الزراعة، المهندس حازم الصمادي، أن تغير الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة مطلع العام الحالي وحتى شهر شباط، أدى إلى نضوج كميات كافية من الموز، ما استدعى التريث بمنح التصاريح للاستيراد حماية للمنتج المحلي.وبين الصمادي، لـ " الوكيل الإخباري" أن انخفاض المنتج المحلي من 250 طنا يوميا إلى 150 طنا، ظهر بشكل واضح في شهر آذار الحالي، مشيرا إلى أن الوقت المتبقي لوقت الذروة مع نهاية الشهر الحالي لا يسعف بمنح تصاريح الاستيراد .وأكد أنه سيتم منح تصاريح لاستيراد الموز لتعويض أصحاب المخامر عن الأضرار التي لحقت بهم مع انتهاء فترة الذروة القادمة للمنتج المحلي.