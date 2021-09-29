الزراعة توقع خطاب نوايا لتأهيل غابات الهيشة

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء خطاب نوايا مع شركة "مينا أكوا لتأهيل الأراضي" الهولندية، والذي سينتج عنه اعادة تأهيل حوالي 1000 دونم وزراعة 25 ألف شتلة حرجية في غابات الهيشة.



وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن من شأن المشروع تشغيل الأيدي العاملة من أبناء المنطقة وحماية الغابة من أي اعتداءات، والحفاظ على مصادر المياه وتقنين استهلاكها، مؤكدا أهمية تقنية الشرنقة والمستعملة في المشروع وإمكانية توطين هذه التقنية في الأردن.

اضافة اعلان