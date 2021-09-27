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الإثنين، 27-09-2021 01:44 م

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

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الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة م. خالد الحنيفات ان الوزارة عملت على ارشاد  منظمة الفاو بتوجيه المنح للمشاريع الريادية ذات الاثر الاقتصادي والتي تتماشى مع رؤية الوزارة والتي تنعكس على احلال العمالة المحلية وتطوير تلك المشاريع واستدامتها .

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وبين الحنيفات ان اليات التقديم ل٣٠٠ منحة والتي تبلغ كل منحه ٤٠٠٠ دولار لتشغيل الشباب بواقع ١٥٠٠ شاب ضمن هذا المشروع لمدة شهرين هي من خلال منظمة الفاو واضاف ان الاختيار والتنفيذ ايضا من خلال منظمة الفاو وذلك لضمان اختيار ما يتناسب مع خطط الدعم لهذه المشاريع .

واشار الحنيفات الى ان الوزارة قامت بالاعلان عبر نوافذها الاعلامية لضمان وصول المعلومة للجميع واعطاء فرصة لكافة المشاريع لتقدم لهذه المنح وعبر اليات الاختيار لدى منظمة الفاو ووفق الرؤيا المتفق عليها.

 

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