اطلاق مشروع تدريب وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري– أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بدء تدريب وتشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي اعتبارا من صباح اليوم الاثنين والذي تنفذه وزارة الزراعة ووزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب .



ويأتي هذا المشروع تماشيا مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا وآثاره السلبية.



وبين الحنيفات انه وانطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة بين الفرقاء بصورة تتكامل فيه أدوارها لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص التدريب المهني و التقني للشباب الأردني وتشغيلهم بصورة لائقة بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات القطاع الزراعي وما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية وتوفير العمالة الزراعية المجاهرة والمدربة للقطاع الزراعي.



وبين رئيس اللجنة الفنية علي ابونقطة ان المشروع يهدف الى تدريب 3700 شاب وشابة من المتعطلين عن العمل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمهنيين حيث تم استهداف تدريب 100 طبيب بيطري في برنامج الخدمات البيطرية 500 مهندس زراعي في برامج تأسيس المزارع المحمية والمزارع الشجرة وتصميم شبكات الري والزراعات المائية (الاكوابونيك والهيدروبونيك) 3100 مهني في البرامج التالية مزارع النخيل ومزارع الفطر، الخضروات المحمية، الصناعات الغذائية، عامل قطف ازهار وتدريج الازهار، التعبئة والتغليف، الزراعة المائية (زراعة بدون تربة)، بستنة عام وتربية الأسماك وتربية الابقار وتربية الدواجن .



وأشار ابونقطة انه قد تقدم على المنصة التي اعلنت عنها الوزاره 21654 شاب وشابة موزعين على النحو التالي 1993 مهندس و73 طبيب و 19585 تقدمو للبرامج المهنية حيث تم اعتماد الأسس التالية للاختيار ان لا يكون المتقدم لديه رقم اشتراك ضمان متصل ان يكون العمر بين 18 و 35 عام ان يتم اختيار فرد واحد من العائلة فقط.



وتعطى الأولوية للمهندس حديث التخرج والمهنيين حسب العمر تنازليا تم توزيع المتدربين على القاعات التدريبية وكذلك المدربين اصحاب الاختصاص.

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