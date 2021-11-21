الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

نقيب الاطباء : علينا دراسة العودة للتعليم عن بعد

الطفيلة: إجراءات وجولات رقابية للحد من وباء كورونا

مصدر يوضح حول قرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات التشديدية

الصحة : الالتزام بإجراءات الوقاية يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة

طعن شاب عشريني على يد عامل وافد في اربد

ارتفاع على نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

صندوق استثمار الضمان ينظم الملتقى الرابع للحوكمة المؤسسية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/6

الدغمي: حريصون على التنسيق مع النقابات المهنية

الأحد، 21-11-2021 02:52 م

الزراعة: مزارعون اعتمدوا زراعات موفرة للمياه للتكيف مع التغير المناخي

619a41153be3f


الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، إن المزارعين اعتادوا على قلة المياه والتكيف مع التغير المناخي، مما دعاهم إلى اعتماد زراعات موفرة للمياه وتوفر تكنولوجيا تعمل على تقليل استخدام المياه.اضافة اعلان


وأضاف  أن "المزارع الأردني أصبح من الرياديين في العالم في مجال تكنولوجيا تقليل استخدام المياه في الزراعة".

وأشار الحنيفات إلى أن الهطول المطري الذي تشهده الأردن توزع على مناطق كافة ووصلت كمية المياه للسدود نحو مليون متر مكعب.

وأكد أن "الهطول المطري كان له تأثير كبير جدا على كافة الزراعات سواء الحقلية أو الشجرية والحمضيات في الشونة الجنوبية والأغوار - وادي الأردن، إضافة على انعكاساته على نوعية المحصول وجودته وتغطية الاحتياجات في بعض الزراعات البعلية".

وتابع الحنيفات "نحن كنا في بداية التأثر بجفاف السدود والتأثر كان واضحا في سد الوالة وأطرافه وتم تعويض المزارعين عن خسائرهم، لكن المناطق الأخرى كانت ضمن السيطرة".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid482124

الطفيلة: إجراءات وجولات رقابية للحد من وباء كورونا

download

عطاءات إنشاء لطريق صرفا الأغوار ومركز التميز لترميم الآثار في جرش

405416

4 مخالفات بحق معاصر زيتون في لواء بني كنانة

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

مصدر يوضح حول قرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات التشديدية

39-1

بلدية كفرنجة تواصل تنظيف مجاري تصريف المياه

حظر

الصحة : الالتزام بإجراءات الوقاية يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة

أخبار متعلقة
1120217182245970472904

مؤتة: ورشة توعوية في مجال السلامة الإحيائية في الأردن

1636638559348

الحنيفات يتفقد مزارعي سد الموجب والوالة

20190708T135715-1562583435057577900-36

وزارة الزراعة تعتزم تعويض مزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

618a60e571522

توزيع 400 طن أحطاب في عجلون لتخفيض نسبة التعديات على الغابات

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الحكومة : المحافظة على استقرار الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين