الزراعة: مزارعون اعتمدوا زراعات موفرة للمياه للتكيف مع التغير المناخي

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، إن المزارعين اعتادوا على قلة المياه والتكيف مع التغير المناخي، مما دعاهم إلى اعتماد زراعات موفرة للمياه وتوفر تكنولوجيا تعمل على تقليل استخدام المياه.وأضاف أن "المزارع الأردني أصبح من الرياديين في العالم في مجال تكنولوجيا تقليل استخدام المياه في الزراعة".وأشار الحنيفات إلى أن الهطول المطري الذي تشهده الأردن توزع على مناطق كافة ووصلت كمية المياه للسدود نحو مليون متر مكعب.وأكد أن "الهطول المطري كان له تأثير كبير جدا على كافة الزراعات سواء الحقلية أو الشجرية والحمضيات في الشونة الجنوبية والأغوار - وادي الأردن، إضافة على انعكاساته على نوعية المحصول وجودته وتغطية الاحتياجات في بعض الزراعات البعلية".وتابع الحنيفات "نحن كنا في بداية التأثر بجفاف السدود والتأثر كان واضحا في سد الوالة وأطرافه وتم تعويض المزارعين عن خسائرهم، لكن المناطق الأخرى كانت ضمن السيطرة".