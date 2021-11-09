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الثلاثاء، 09-11-2021 02:18 م

توزيع 400 طن أحطاب في عجلون لتخفيض نسبة التعديات على الغابات

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أهمية تناغم الأدوار والتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية للحفاظ على الغابات وحمايتها وتعزيز التشاركية بين الغابة والمواطن .اضافة اعلان


وأضاف خلال زيارته الثلاثاء، لمحافظة عجلون أن هذه الزيارة تأتي ضمن التوجيهات الملكية في انتهاج العمل الميداني للاطلاع على التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين والقطاع الزراعي على أرض الواقع، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها.

وأشار إلى أنه تم الثلاثاء توزيع 400 طن من الأحطاب على المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والفقراء والمحتاجين وبعض مجاوري الغابات في محافظة عجلون التي من شأنها المساهمة في انخفاض نسبة التعديات على الغابات.

وبين أن الوزارة تعطي أهمية لتنفيذ المشاريع ومنها التصنيع الغذائي الذي ينعكس ايجابا على أبناء المجتمع، حيث تم منح 35 مليون دينار قروض دون فوائد وفرت 5200 فرصة عمل دائمة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني، وتمكين المرأة والشباب وغيرها من المشاريع، إضافة إلى إيجاد فرص تدريبية مقابل أجر للشباب.

كما أكد أهمية توظيف المعرفة بالإنتاج، مشيرا إلى أن برنامج التدريب والتشجير وفر 320 فرصة تدريبية لأبناء المحافظة من أجل التخفيف من الفقر والبطالة، مبينا أن الوزارة عملت على التشبيك مع العديد من المؤسسات لدعم المشاريع الزراعية.

وقال، إن مشروع التحريج الوطني وفر 15 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي الذي تم توقيعه مع 56 جمعية على مستوى المملكة وفر 1120 فرصة عمل جديدة للإناث، وسيتم خلال الأسبوع المقبل التوقيع مع 25 جمعية لتوفير 500 فرصة عمل جديدة.

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