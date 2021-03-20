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السبت، 20-03-2021 07:49 م

الزراعة : نرفض إدخال 30 ألف طن من الذرة المستوردة

ذرة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - رفضت وزارة الزراعة إدخال 30 ألف طن من الذرة المستوردة من رومانيا، بعد إجراء فحوص مخبرية.

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وقالت الوزارة في بيان السبت، إن وزير الزراعة خالد الحنيفات وافق على توصية اللجان الفنية ونتائج فحوص مختبرات الثروة الحيوانية بإعادة تصدير جزء من شحنة مادة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف والمستوردة من رومانيا بواسطة باخرة وضمن خمسة عنابر.


وذكر البيان أنه تم السماح بإدخال كمية 20 ألف طن ضمن عنبرين من الباخرة حيث أظهرت الفحوص المخبرية مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية الخاصة بمادة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف رقم (523/2014)، في حين تم إعادة تصدير حوالي 30 ألف طن ضمن ثلاثة عنابر كون الفحوص المخبرية أظهرت مخالفتها للقاعدة الفنية من حيث ارتفاع نسبة الكسر والمواد الغريبة وما يسببه ذلك من مخاطر ظهور السموم الفطرية التي تشكل مخاطر صحية واقتصادية على الحيوان والإنسان.


 




 

 


 

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