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الأربعاء، 14-06-2023 12:35 م

الزرقاء: أمسية نقدية في كتاب "زر وسط القميص"

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الوكيل الإخباري- نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين بالزرقاء بالتعاون مع نادي أسرة القلم الثقافي ومديرية ثقافة الزرقاء مساء أمس أمسية في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بعنوان "قراءة في كتاب زر وسط القميص" للكاتب صالح حمدوني.

وقدم الدكتور محمد السماعنة خلال الأمسية التي أدارها عضو الهيئة الإدارية للنادي أحمد أبو شاويش وحضرها جمع من الكتاب والشعراء والمهتمون، قراءة نقدية فيما قرأ الكاتب حمدوني بعض نصوص كتابه.

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ويضم الكتاب الصادر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في عمان ويقع في 163 صفحة من القطع المتوسط، نصوصًا سردية عن الحب والاغتراب والوجود.


يشار إلى أن حمدوني عضو في رابطة الكتاب الأردنيين وصدر له عن وزارة الثقافة الفلسطينية كتاب نقدي بعنوان "على قيد الضحكة الأبدية".

 




 

 


 

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