لا خسائر جراء الفيضانات التي داهمت المنطقتين الحرتين في الزرقاء والمطار

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قال مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة، أنه لا خسائر أو أضرار وقعت جراء الفيضانات التي داهمت المنطقتين الحرتين في الزرقاء والمطار.وأكد الغرايبة اليوم الثلاثاء، أن مياه الفيضانات التي داهمت منطقتي الزرقاء والمطار بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة، لم تسفر عن أي أضرار.وأشار إلى أن استعدادات وتجهيزات البنية التحتية في المنطقتين من معدات ومضخات مياه ثقيلة وسريعة مناسبة، بالإضافة إلى القناة المائية التي أنشئت العام الماضي بتكلفة 130 ألف دينار لإعادة المياه خارج المنطقة عبرها، أنقذت المنشآت الصناعية والتجارية من وقوع خسائر كبيرة.