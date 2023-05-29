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الإثنين، 29-05-2023 03:36 م

إخلاء طلاب مدرسة في بيرين داهمتها مياه الأمطار

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الوكيل الإخباري - أخلت كوادر بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء، بالتعاون مع الدفاع المدني، طلاب مدرسة الكمشة الأساسية المختلطة بعد أن دهمتها اليوم الاثنين، مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

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وقال رئيس البلدية وهبي الزواهرة، إن إخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين جاء حفاظا على سلامتهم بعد أن دهمتها مياه سيول الأمطار ووصل ارتفاعها الى حوالي المتر في بعض المناطق، مضيفا أن الكوادر العاملة سحبت المياه من داخل الصفوف والساحات.


وأكد أن البلدية تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواطنين في المناطق كافة، وتتابع المواقع الحرجة على مجرى سيل الزرقاء والعبارات الصندوقية، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى السيل وأطراف الأودية والمنحدرات.


 




 

 


 

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