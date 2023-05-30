الهواري وطوقان يعقدان اجتماعا للجنة التوجيهية لصندوق المنحة المشتركة

الوكيل الإخباري

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- عقد وزيرا الصحة والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور فراس الهواري وزينة طوقان اليوم في وزارة الصحة اجتماعاً للجنة التوجيهية لصندوق المنحة المشتركة الذي يساهم في دعم وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للاجئين.وعبر الوزيران خلال الاجتماع عن امتنانهما للجهات المانحة على الدعم المقدم لتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين مؤكدين على أهمية مشاركة الأعباء واستمرار الجهات المانحة في تقديم الدعم اللازم من خلال الصندوق لتمكين الحكومة من توفير الخدمات الصحية وتحسينها بما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.كما شدد الوزيران على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين، حفاظا على الإنجاز الذي حققه القطاع الصحي في الأردن.واستعرض الوزير الهواري الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الدعم المقدم من صندوق المنحة المشتركة والتي ساعدت الوزارة في الاستجابة لجائحة كورونا وإعادة تأهيل وتجهيز مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير وتجهيز وحدة القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي وتزويد العديد من مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة واستحداث وحدات وأقسام لغسيل الكلى في عدة مستشفيات.وعرض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي الحكومي وخطط الوزارة المستقبلية في مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص لتعزيز النظام الصحي لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية اللازمة لكافة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم وذلك بمشاركة كافة الشركاء ودعم الجهات المانحة.