الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

محافظ المفرق يقرر إعادة 16 شخصا من الجاليين إلى منازلهم

محافظ المفرق : إعادة 16 شخصا من الجاليين الى مناطق سكناهم في المحافظة 

الفراية يوضح: لا قرار بإلغاء الحفلات في عمان

الزراعة تنفي وقف استيراد اللحوم والمواشي من جورجيا

النائب الزعبي: وزير الشباب غايب فيلة.. وأعاد "الرمثا" إلى سايكس بيكو

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

العسعس: الإنفاق الفعلي لا ينشر في الموازنة

سعيدان لـ"الوكيل الاخباري": أنا من أحال التعيينات لمكافحة الفساد.. والناصر "ورطني"

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

الإثنين، 13-12-2021 01:27 م

الزرقاء: إيقاف بئرين وإنذار ومخالفة 29 محطة تحلية

11075810


الوكيل الإخباري - أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، بئرين خاصين لمياه الشرب بسبب مخالفتها للقاعدة الفنية لمياه الشرب، كما حررت 5 مخالفات ووجهت 24 انذاراً لمحطات تحلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وفقاً لقانون الصحة العامة منذ مطلع الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء خالد عبد الفتاح إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية قامت منذ مطلع الشهر بإتلاف 65 عبوة من صبغات الشعر غير الصالحة للاستخدام في أحد المحلات التجارية، حيث تم تحويل مالك المحل الى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني، فيما تم إنذار 12 "كوفي شوب" ومخالفة آخر لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة.


وأضاف، أن الكوادر الصحية قامت بالكشف على 24 عيادة ومختبرا طبيا ومختبر أشعة للتأكد من إجراءات ضبط العدوى وإدارة وفرز النفايات الطبية حسب قانون الصحة العامة.


وبين انه تمت مخالفة 3 عيادات في حين تم تحرير انذارين لمستشفيين خاصين لمخالفتها الاشتراطات الخاصة بإدارة وفرز النفايات الطبية.


وأشار عبد الفتاح إلى أن الكوادر الصحية أنذرت ثلاثة مخابز لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة المعمول فيها بالاردن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المفرق

محافظ المفرق يقرر إعادة 16 شخصا من الجاليين إلى منازلهم

ddوزارة الداخلية

محافظ المفرق : إعادة 16 شخصا من الجاليين الى مناطق سكناهم في المحافظة 

dubai30-1-2019

الفراية يوضح: لا قرار بإلغاء الحفلات في عمان

الخروف-الجورجي4

الزراعة تنفي وقف استيراد اللحوم والمواشي من جورجيا

1120212817168323357720

العسعس: الإنفاق الفعلي لا ينشر في الموازنة

1040589_220366341443814_974581550_o

13 مليون طالب يدرسون بمؤسسات التعليم العالي العربية

أخبار متعلقة
M63A8352

حقيقة عقد الإمتحانات الجامعية عن بعد بسبب إصابات كورونا

76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور