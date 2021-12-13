الزرقاء: إيقاف بئرين وإنذار ومخالفة 29 محطة تحلية

الوكيل الإخباري - أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، بئرين خاصين لمياه الشرب بسبب مخالفتها للقاعدة الفنية لمياه الشرب، كما حررت 5 مخالفات ووجهت 24 انذاراً لمحطات تحلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وفقاً لقانون الصحة العامة منذ مطلع الشهر الحالي.

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وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء خالد عبد الفتاح إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية قامت منذ مطلع الشهر بإتلاف 65 عبوة من صبغات الشعر غير الصالحة للاستخدام في أحد المحلات التجارية، حيث تم تحويل مالك المحل الى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني، فيما تم إنذار 12 "كوفي شوب" ومخالفة آخر لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة.



وأضاف، أن الكوادر الصحية قامت بالكشف على 24 عيادة ومختبرا طبيا ومختبر أشعة للتأكد من إجراءات ضبط العدوى وإدارة وفرز النفايات الطبية حسب قانون الصحة العامة.



وبين انه تمت مخالفة 3 عيادات في حين تم تحرير انذارين لمستشفيين خاصين لمخالفتها الاشتراطات الخاصة بإدارة وفرز النفايات الطبية.



وأشار عبد الفتاح إلى أن الكوادر الصحية أنذرت ثلاثة مخابز لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة المعمول فيها بالاردن.

