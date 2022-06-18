الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

الوكيل الاخباري - أكد مدير ثقافة محافظة البلقاء محمد الزعبي، حرص المديرية من خلال أنشطتها وفعالياتها على تطوير الواقع الثقافي في المحافظة واكتشاف المبدعين في جميع المجالات الثقافية والأدبية.



وبين الزعبي خلال افتتاحه اليوم السبت، معرضا للصور الوطنية والسياحية نظمته جمعية أصدقاء بلدية السلط الثقافية واجتماعه مع الهيئات الثقافية في البلقاء، أن المديرية تقيم أنشطتها وفعالياتها الثقافية وفق خطة شاملة أعدتها منذ بداية العام الحالي ووفق محاور ومجالات محددة بشكل دقيق، وتستهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.

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