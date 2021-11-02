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الثلاثاء، 02-11-2021 07:09 م

الزعبي يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

الملك 2


الوكيل الاخباري - تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، اليوم الثلاثاء، مشاريع المبادرات الملكية السامية التي تنفذ في كلية الشوبك الجامعية.

وتشمل المشاريع تأهيل وصيانة "سكنات" الطالبات الداخلية وتأهيل قسم الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور الزعبي أن كلية الشوبك ستكون متخصصة في التقنيات الزراعية في جنوبي المملكة؛ لمواكبة احتياجات القطاع الزراعي ورفده بخريجين من ذوي الكفاءة العالية.

وشدد على سعي الجامعة لتكون كلية الشوبك الجامعية كلية منتجة تخدم المجتمع المحلي في الشوبك والمناطق المجاورة ورافعة من روافع التنمية في قضاء الشوبك وإقليم الجنوب.

وقال إن أسرة الجامعة وكلية الشوبك ممتنة لدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتنفيذ مثل هذه المبادرات الملكية لكي تكون التنمية شاملة لأقاليم المملكة كافة من خلال فريق المبادرات الملكية في الديوان الملكي، لتحقيق الرؤى الملكية في تقديم الدعم اللازم لتطوير كلية الشوبك الجامعية.

ولفت الزعبي إلى ضرورة تنفيذ المشاريع في كلية الشوبك الجامعية وإنجازها بالشكل المطلوب وبأقصى سرعة ممكنة لتتمكن من تأدية الدور المطلوب منها خدمة للعملية الأكاديمية في الكلية والمجتمع المحلي والطالبات.

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