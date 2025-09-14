المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية نوعية

وقال قائد قوة المستشفى: "تمكنت الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة من إجراء العملية بنجاح، وذلك في إطار السعي الدائم لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء في قطاع غزة".
من جانبه، أوضح مدير المستشفى أن العملية أُجريت على يد فريق طبي متخصص، بمشاركة فنيي العمليات والتخدير، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة الخدمات الطبية النوعية التي يقدّمها المستشفى للأهل في القطاع.
بدوره، بيّن اختصاصي جراحة العظام أن المريضة كانت تعاني من كسر مهشّم مع فقدان جزء من العظم، ما حال دون الالتئام الطبيعي، إضافة إلى تهتك شديد في الأنسجة المحيطة. وقد جرى خلال العملية إزالة الأجزاء الميتة والملوثة، وإعادة الوضع التشريحي للعظم وتثبيته باستخدام شرائح ومسامير معدنية، إلى جانب أخذ زرعات عظمية من منطقتي الحوض والشظية لسد الفجوة ودعم عملية الالتئام، حيث تكللت العملية بالنجاح.
وعبّر ذوو المريضة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مثمّنين الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من معاناة أهالي القطاع جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان
-
افتتاح دورة الإدارة الدفاعية في السياق الأمني بفندق القوات المسلحة
-
جامعة مؤتة تقر تعديل تعليمات حوافز البحث العلمي
-
الدوريات الخارجية تنبه سالكي «الصحراوي»
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
إحالة معلمين إلى التقاعد المبكر – أسماء
-
رئيس الوزراء يتفقد موقع أم الرصاص ويؤكد أهمية ترميمه والترويج له سياحيا
-
ألمانيا تدعم قطاع التعليم في الأردن بمنحة تمويلية بقيمة 30.9 مليون يورو