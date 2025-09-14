افتتاح دورة الإدارة الدفاعية في السياق الأمني بفندق القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- افتتحت في فندق القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، دورة الإدارة الدفاعية في السياق الأمني الأوسع، بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وبحضور الملحق العسكري البريطاني.

اضافة اعلان