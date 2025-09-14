افتتاح دورة الإدارة الدفاعية في السياق الأمني بفندق القوات المسلحة

وتهدف الدورة، التي يشارك بها عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب مشاركين من سلطنة عمان وجمهورية قبرص، إلى دراسة الأساليب المختلفة لحوكمة وإدارة الدفاع في الديمقراطيات المتقدمة والانتقالية، ومعالجة قضايا الدفاع الرئيسية، وتحديد السياسات والمبادئ والتقنيات المناسبة لتعزيز تطوير قطاع الأمن.
