"ثبات" الأردنية تطلق أول مؤشر عقاري سكني في الأردن لتعزيز الشفافية في السوق

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "ثبات" الأردنية، المملوكة لسبعة من أبرز البنوك المحلية الرائدة على مستوى المنطقة، مؤشر عمّان للعقارات السكنية (آربي ARPI)، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، والذي يعُنى بقياس وتتبع أداء سوق العقارات السكنية في العاصمة عمّان.





ويأتي إطلاق مؤشر (آربي ARPI) المبتكر في خطوة تهدف لإرساء مرجع وطني للمؤسسات المالية والمصرفية والمطورين العقاريين وصناع السياسات والمشترين المحتملين للوحدات السكنية باختلاف أنواعها، لتقييم حالة وأداء القطاع العقاري السكني.



وينطوي مؤشر (آربي ARPI) على العديد من المزايا التي تسهم في تعزيز الشفافية، وتقديم قاعدة معلومات تساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط والتطوير والاستثمار والتمويل في السوق العقارية.



ويتميز مؤشر (آربي ARPI) بمنهجية عمله المتوافقة مع المعايير الدولية؛ حيث أنه يعتمد على منهجية قياس أسعار العقارات وفق نموذج القيم الضمنية القائم على الخصائص العقارية، بالاستناد إلى دليل مؤشرات أسعار العقارات السكنية (RPPIs) الصادر عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" لعام 2013، مما يضمن متانة المنهجية وقابليتها للمقارنة مع المعايير العالمية. ويأخذ بناء المؤشر في الاعتبار، عدة خصائص مفصلة للعقارات مثل عمر العقار ومساحته وموقعه بما في ذلك الطابق الذي يحتضنه والمنطقة المجاورة، الأمر الذي يسهم في تقديم تصورات أوضح عن تغيرات القيمة السوقية الفعلية بدلاً عن حساب المتوسطات البسيطة، موفراً بذلك تصورات وقياس أدق وأكثر موثوقية لاتجاهات أسعار الوحدات والعقارات السكنية.



ويعتبر إطلاق المؤشر بمثابة خطوة نوعية نحو تعزيز البنية الاقتصادية في الأردن من خلال تقديمه لأداة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية المعترف بها.



كذلك، يتميز مؤشر (آربي ARPI) باستخداماته التطبيقية الواسعة، متجاوزاً دوره كمرجع موثوق ليكون بمثابة أداة عملية متعددة الأوجه؛ إذ يمثل للبنوك والجهات الرقابية معياراً للإقراض وتقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية، فيما يشكل للمطورين والمستثمرين أداة قائمة على البيانات لتوجيه تخطيط المشاريع وتخصيص رأس المال، كما يوفر للأسر والمشترين المحتملين مصدراً شفافاً ومعتمداً على الأدلة لدعم اتخاذ قرارات مدروسة في سوق لطالما كانت فيها المعلومات غير واضحة.



وإلى جانب ذلك، يتميز مؤشر (آربي ARPI) بمصداقية وشفافية ما يقدمه من بيانات؛ حيث يتم تحديثه دورياً بشكل ربع سنوي، ويكون متاحاً بسهولة أمام المستخدمين عبر الموقع الإلكتروني: www.arpindex.com، مما يضمن استخدامه على أوسع نطاق. ويعتمد المؤشر على بيانات حركات ومعاملات فعلية مجهولة المصدر مقدمة من البنوك الأعضاء، الأمر الذي يضمن بناء المؤشر على نشاط السوق الفعلي، لا على الأسعار المعلنة أو التقديرات. وبالاعتماد على الحركات والمعاملات الموثقة، يعزز المؤشر دقته وموثوقيته بما يجعل منه مرجعاً ومعياراً موثوقاً. هذا وقد نشرت ورقة منهجية تفصيلية، تؤكد التزام "ثبات" الأردنية بالموضوعية والنزاهة، فضلاً عن الشفافية في القياس والتوعية بحالة السوق وأدواتها وتفسير بياناتها.



ومن جانب آخر، فإن مؤشر (آربي ARPI) يتميز بأدائه الكفؤ ومكانته العالمية؛ حيث أظهر قدرة تنبؤية قوية، في ظل توافقه مع مؤشرات أسعار العقارات وفق نموذج القيم الضمنية الدولي المعروف، كما تفوق في عدة حالات عليها، وهو ما يبرهن على أهميته باعتباره مرجعاً وطنياً، ومصدراً موثوقاً للمؤسسات الدولية عند دراسة ومقارنة الأسواق الإقليمية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة شركة "ثبات" الأردنية، هيثم بطيخي: "إن اعتماد مؤشر عمّان للعقارات السكنية على الحركات والمعاملات الموثقة، ينطوي على الاستفادة من مصدر معلومات وبيانات يرتقي بمستويات الثقة، ويحسن الشفافية، كما يسهم في دفع سوق العقارات المحلية نحو الأمام. نسعى من خلال المؤشر ليس فقط إلى تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، بل أيضاً إلى توفير محرك للتقدم والتطور في آلية ومنهجية قياس وفهم وتخطيط اقتصادنا للمستقبل."



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة برايت ليڤانت لإدارة الأصول والمدير العام لشركة "ثبات" الأردنية، كريس أوريلس: "يمثل إطلاق مؤشر عمّان للعقارات السكنية خطوة مهمة نحو دعم التنمية الاقتصادية في الأردن؛ كونه يوفر أداة عملية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة، كما يشكل قاعدة متينة وهامة للقطاعين المالي والعقاري في المملكة."



ويشار إلى أنه يمكن الوصول للمعلومات والبيانات التي يقدمها مؤشر عمّان للعقارات السكنية (آربي ARPI) من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: www.arpindex.com.



