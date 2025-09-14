ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

03:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746004 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان. اضافة اعلان





واطلع سمو ولي العهد، خلال الزيارة غير المعلنة، على جودة الخدمات وسير العمل في القسم، ضمن إطار اهتمام سموّه بمتابعة عمل مؤسسات القطاع العام.



ووجّه سموّه إلى إنجاز معاملات المواطنين في القسم وفي جميع أقسام الترخيص بشكل أسرع، بما يسهم في التسهيل على المواطنين.