فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

12:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745979 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أبلغت شركة كهرباء إربد متصرفية لواء الوسطية عزمها على إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن عدة مناطق، يوم الاثنين. اضافة اعلان





ويشمل الفصل مناطق كفر أسد، والخراج، وكفر أسد طريق الغور، ومجاوري معصرة كفر أسد، ومبنى المتصرفية، ومكتب الأحوال المدنية للوسطية، ومركز شابات الوسطية، والبريد الأردني كفر أسد، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومبنى بلدية منطقة الخراج، ومبنى بلدية منطقة كفر أسد، ومحكمة بلدية الوسطية، ومركز صحي الخراج.



وقالت الشركة إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 5:00 عصرًا.