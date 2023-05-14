الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 11:03 ص

الزلازل الأردني يسجل 104 هزات أرضية خلال الثلث الأول من العام الحالي

1654853928200


الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 104 هزات أرضية داخل حدود المملكة ومناطق سوريا وفلسطين والبحر الأحمر القريبة على مناطق الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي.

اضافة اعلان


وقال رئيس مرصد الزلازل غسان سويدان، الاحد، إن الهزات المسجلة تراوحت قوتها بين 4.5 و1.7 ريختر.


وأكد أن أجهزة المرصد قادرة على رصد الهزات والزلازل البعيدة جدا، من أقصى شرق أستراليا إلى أقصى غرب كندا.


ويقوم مرصد الزلازل الأردني ومركزه الرئيسي في وزارة الطاقة برصد وتسجيل وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية على مدار الساعة من خلال 23 محطة رصد زلزالي موزعة في جميع أنحاء المملكة، 3 منها محطات عالمية وواحدة تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ومحطتان تابعتان لمركز أبحاث الزلازل الألماني.


وأشار إلى أن المرصد يضم أجهزة لرصد الحركة القوية التي تقيس الهزات فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر وعددها 25 محطة مثبتة في السدود، إضافة إلى جهاز لرد الحركة في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في العقبة وبعض المنشآت الهندسية لقياس الإزاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الأرضية.


وأوضح سويدان، أن المرصد بنى وطور بنكا للمعلومات الزلزالية لغايات تحديث كود البناء الأردني، وإعداد" كتالوج " الزلازل الذي يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية والدول العربية ووضع نشرات إرشادية للمدارس والدفاع المدني ونشر أبحاث ودراسات زلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.


يذكر أن مرصد الزلازل الأردني أنشئ عام 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي، وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوثه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1583676419998

عامة تجار المواد الغذائية تعقد اجتماعها السنوي

1 (26)

قصص تدمي القلوب.. من هم المتوفون بحادث العدسية ؟

6460b90f9362d

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

main_image60096ca8ca126

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

450445c0-جلمعة-البلقاء-التطبيقية-أرشيفية

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

6460b0b9622b9

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

أخبار متعلقة
e3a4a954-551a-4dd0-8893-cc869c2e96d6

بيان عمّان الختامي حول اجتماع مباحثات حل الازمة في سوريا

لا

الأردن يستضيف اجتماعاً عربياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

1682596474635

مهندسان أردنيان يطوران تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

مم

انطلاق رالي البحر الميت يوم الجمعة المقبل

1682425158677

الذكرى التاسعة والعشرون لوفاة الملكة زين الشرف طيب الله ثراها

50aaf5a5-سوريا-والأردن

الأردن يهنئ سوريا بمناسبة عيد الاستقلال