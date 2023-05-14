الزلازل الأردني يسجل 104 هزات أرضية خلال الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 104 هزات أرضية داخل حدود المملكة ومناطق سوريا وفلسطين والبحر الأحمر القريبة على مناطق الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي.

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وقال رئيس مرصد الزلازل غسان سويدان، الاحد، إن الهزات المسجلة تراوحت قوتها بين 4.5 و1.7 ريختر.



وأكد أن أجهزة المرصد قادرة على رصد الهزات والزلازل البعيدة جدا، من أقصى شرق أستراليا إلى أقصى غرب كندا.



ويقوم مرصد الزلازل الأردني ومركزه الرئيسي في وزارة الطاقة برصد وتسجيل وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية على مدار الساعة من خلال 23 محطة رصد زلزالي موزعة في جميع أنحاء المملكة، 3 منها محطات عالمية وواحدة تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ومحطتان تابعتان لمركز أبحاث الزلازل الألماني.



وأشار إلى أن المرصد يضم أجهزة لرصد الحركة القوية التي تقيس الهزات فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر وعددها 25 محطة مثبتة في السدود، إضافة إلى جهاز لرد الحركة في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في العقبة وبعض المنشآت الهندسية لقياس الإزاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الأرضية.



وأوضح سويدان، أن المرصد بنى وطور بنكا للمعلومات الزلزالية لغايات تحديث كود البناء الأردني، وإعداد" كتالوج " الزلازل الذي يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية والدول العربية ووضع نشرات إرشادية للمدارس والدفاع المدني ونشر أبحاث ودراسات زلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.



يذكر أن مرصد الزلازل الأردني أنشئ عام 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي، وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوثه.