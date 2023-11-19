الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

غزة: أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء العدوان

مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

سرايا القدس تقصف تحشدات للاحتلال في حي الزيتون

القسام توقع قتلى وجرحى في استهداف منزل تحصّن به جنود الاحتلال

تل أبيب: السفينة المحتجزة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي

شهداء وجرحى في غارات استهدفت مخيمي البريج والنصيرات

مكتب نتنياهو: اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات

الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية

أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

عاجل

مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

الأحد، 19-11-2023 08:42 م

السعايدة يوعز برفع جاهزية قطاع الطاقة

WhatsApp Image 2023-11-19 at 8.40.10 PM


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الأحد، رفع جاهزية القطاع، وطالب الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز تكثيف الجهود والإبقاء على الجاهزية العالية لمواجهة تبعات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث نتيجة الظروف الجوية الراهنة.اضافة اعلان


ودعا المهندس السعايدة شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة.

وأكدّ السعايدة خلال تفقده سير العمل في مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة استمرار المركز وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-19 at 8.35.36 PM

الأردن يبحث مع الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في غزة وجهود وقف الحرب

hAMbs9kL3aafdXP7ZP0DgF8k5bVVrHDa15bRazOl

تحويلة مرور في حوارة إربد لمدة 30 يوما

al-qadae_f

الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

3 (1)

الديوان الملكي ينشر اتصال الملك مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني بغزة

وزير الاوقاف 1

وزير الأوقاف يوعز بفتح المساجد للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة

أخبار متعلقة
289311

لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة

tcXmavasZDBBeGuzgUTZUHi2T8nNvyztu4Y9KevL

الطاقة: دخول كامل صهاريج النفط العراقي الى المملكة الجمعة

WhatsApp Image 2023-10-26 at 2.45.45 PM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط لبيع صهاريج مخالفة وتزويد مزارع

10533806_1037800392944819_4121204000538211106_n

برنامج "بهمتكم" يدعم 49 مشروعا رياديا

bk47

الأشغال تنهي أعمال توسعة طريق رم-الديسة في العقبة

1625214527135

النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة