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الإثنين، 29-05-2023 11:54 ص

السفارة الأذربيجانية تحتفل بالعيد الوطني ومرور 30 عاما على العلاقات مع الأردن

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الوكيل الإخباري - احتفلت السفارة الأذربيجانية في عمان، مساء أمس الأحد، بالعيد الوطني لبلادها ومرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الأردن.

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وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء والصحفيين والمدعوين.
وقال السفير الأذربيجاني في عمان ايلدار سليموف، إن العلاقات بين بلاده والأردن تزدهر باطراد، بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة والسياحة والدفاع.


وأضاف أن تبادل الزيارات واللقاءات الرسمية بين قيادتي الدولتين، وفر القاعدة لمرحلة نوعية جديدة من العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أن الصداقة والتضامن بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وجلالة الملك عبد الله الثاني، وفرت الأرضية المتينة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأكد السفير، أن العلاقات الودية والأخوية بين البلدين، والتي تنطلق من الأجندة السلمية والاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ستستمر في التطور بخط مرتفع وستصبح أكثر قوة لصالح البلدين الصديقين.


وقال إن "يوم "استقلال أذربيجان"، هو أحد أكثر الصفحات المجيدة والمُشرقة في تاريخ الشعب الأذربيجاني، إذ دخل تأسيس الجمهورية الديمقراطية في 28 أيار 1918 إلى حياة بلدنا وشعبنا كحدث تاريخي عظيم، ومع توقيع إعلان الاستقلال وبعد 23 شهرا فقدت الدولة استقلالها حتى انهارت الإمبراطورية السوفيتية عام 1991، و أقام الشعب الأذربيجاني دولة مستقلة على أساس تقاليد وقيم جمهورية أذربيجان الديمقراطية في السنوات الأولى من استعادة استقلالها".


وأكد أن بلاده في ذلك الوقت كانت على شفا حرب أهلية وفقدان الاستقلال، غير أن تولي الزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف، مسؤولية إدارة البلاد، أسفر عن إنقاذ الدولة والشعب من الصعوبات.


واوضح، ان بلاده تحت قيادة الرئيس إلهام علييف، تستمر بالنجاح في عملية بناء الدولة الديمقراطية والقانونية بحيث تنعكس هذه النجاحات في جميع جوانب حياتنا.


من جهتها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الأردن وأذربيجان على مدى ثلاثة عقود شهدت نموا وتطورا في مختلف المجالات، ما يعكس حرص وإرادة قيادتي البلدين على تطويرها والنهوض بها على الصعد كافة.


 




 

 


 

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