الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بعيد العمال

أسعار الذهب الاثنين في الأردن

بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

الإعلان عن مقدار زيادة رواتب متقاعدي الضمان اليوم أو غداً

زلزال قوي بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - أسماء

قطر تستضيف اليوم اجتماعا حول أفغانستان برئاسة أمين عام الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ترسل رئيس الشؤون الإنسانية الى السودان

القوات المسلحة: مقتل مهرب على الحدود الشرقية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين، 01-05-2023 06:18 ص

الأردن يستضيف اجتماعاً عربياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

لا


الوكيل الاخباري - يستضيف الأردن، الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف نيسان الماضي.


ووصل إلى عمّان مساء الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.


ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ تشرين الثاني 2011.


واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.


وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاماً.


وخلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشّرات التقارب بين دمشق وعواصم عربية عدّة، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسيّة، والرياض التي أجرت محادثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصليّة بين البلدين، وتونس التي عينت سفيرا في دمشق الشهر الماضي.


ومنذ وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة، في تضامن يبدو أنه سرّع عملية تطبيع علاقاته مع دول عربية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك 10

الملك يهنئ بعيد العمال

5b2153b9-c445-48c7-a5f0-1b0b47772c44

الإعلان عن مقدار زيادة رواتب متقاعدي الضمان اليوم أو غداً

420232795920412432867

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - أسماء

القوات المسلحة

القوات المسلحة: مقتل مهرب على الحدود الشرقية

644f53535124b

وزير الإدارة المحلية يكرم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن اليوم

وظائف

للأردنيين وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

أخبار متعلقة
80

بدء أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري في جدة بمشاركة الأردن

92021820489641152595

الأردن يشارك باجتماع لبحث عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

main_image643546fb832f9

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

thumbs_b_c_fa9576f30a7536710d43da90919c40ba

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

ةةة

الأردن يدعو إلى اجتماع دولي طارئ جراء اقتحام المسجد الأقصى

e

مصر تستضيف بطولة كأس العالم للخرطوش بمشاركة الأردن