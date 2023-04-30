الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

لماذا أسعار تذاكر الطيران مرتفعة ولماذا ستظل كذلك؟

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

الرئاسة الفلسطينية: الوصاية الهاشمية حماية دينية وقانونية للمسجد الأقصى

الرئيس الليتواني: كييف لا يمكنها الانضمام إلى الناتو قبل نهاية الصراع

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

دهس عامل وطن على دوار الواحة

وزير العمل يوجه رسالة تهنئة إلى عمال الأردن

السودان.. احتدام الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول خرق الهدنة الإنسانية

الأحد، 30-04-2023 01:50 م

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

10202218113737593842367


الوكيل الإخباري - جددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، تحذيرها من المكالمات الدولية مجهولة المصدر، التي ترد لهواتف المواطنين.

اضافة اعلان


وحسب منشور للهيئة على صفحتها على “الفيسبوك”، حذرت المواطنين من أخذ الرد أو معاودة الاتصال على المكالمات الدولية مجهولة المصدر تجنباً لأي عمليات احتيال محتملة.


وكانت الهيئة دعت المواطنين في وقت سابق إلى عدم معاودة الاتصال بالمكالمات الفائتة ذات الأرقام الدولية مجهولة المصدر، والتي تقوم بالاتصال لـ "رنة واحدة" وبشكل متكرر، كونها سكتلف المتصل أسعارا باهظة سيتم اقتطاعها من رصيده.


واعتبرت الهيئة أن الهدف من هذه المكالمات إلحاق الضرر بالأشخاص والتحايل عليهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1682851861118

الوطني لحقوق الإنسان يشيد بجهود المستقلة للانتخاب في انتخابات رئاسة بلدية باب عمان

3202331134745604297572

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

420232694810222420040

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

481532

الجغبير: القطاع الصناعي يعتز بالعاملين لديه

12202231102446222014910

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

0L5A0042

دهس عامل وطن على دوار الواحة

أخبار متعلقة
abu29d99

"تنظيم قطاع الاتصالات" تُحذر من المكالمات والرسائل الدولية

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

2

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني

2202328143029911511287

التوثيق الملكي يصدر كتاب "الإفادة والتبصير لكلّ رامٍ مبتدئ أو ماهرٍ نحرير"

ههه

بعد انتشار فيروس "ماربورغ".. الأردن لا يستقدم عاملات منازل من غينيا

الصناعة_في_الأردن

الجغبير: القطاع الصناعي أسهم بثلث النموّ للعام الماضي