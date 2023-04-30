هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

الوكيل الإخباري - جددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، تحذيرها من المكالمات الدولية مجهولة المصدر، التي ترد لهواتف المواطنين.

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وحسب منشور للهيئة على صفحتها على “الفيسبوك”، حذرت المواطنين من أخذ الرد أو معاودة الاتصال على المكالمات الدولية مجهولة المصدر تجنباً لأي عمليات احتيال محتملة.



وكانت الهيئة دعت المواطنين في وقت سابق إلى عدم معاودة الاتصال بالمكالمات الفائتة ذات الأرقام الدولية مجهولة المصدر، والتي تقوم بالاتصال لـ "رنة واحدة" وبشكل متكرر، كونها سكتلف المتصل أسعارا باهظة سيتم اقتطاعها من رصيده.



واعتبرت الهيئة أن الهدف من هذه المكالمات إلحاق الضرر بالأشخاص والتحايل عليهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة.