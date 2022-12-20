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الثلاثاء، 20-12-2022 01:56 م

السفارة الأمريكية تعزي بشهداء الأمن العام

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الوكيل الإخباري - أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان وقوفها في هذه الأوقات العصيبة مع الأردن.

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وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تعرب سفارة الولايات المتحدة في عمّان عن أحر التعازي وعميق المواساة لأسر الضباط العميد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، والنقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم موسى الشقارين، الذين قدموا أرواحهم أثناء أداء الواجب من أجل أمتهم".

 

وأضافت: "في هذه الأوقات العصيبة، قلوبنا ودعواتنا مع الأردن وشعبه". 

 

وكانت نعت مديرية الأمن العام، أمس الاثنين، استشهاد كل من: النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم /2 معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين الذين ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب، وإصابة خمسة من مرتباتها أُسعفوا وهم قيد العلاج.


 




 

 


 

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